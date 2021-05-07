ЕС приступает к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19

Евросоюз с 10 мая запустит испытания системы сертификатов вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

По его словам, с 10 мая начнется первая фаза ранних испытаний системы зеленых цифровых пропусков. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран ЕС из 27.

«Мы ожидаем, что утверждение не займет значительного времени, а применение этого документа на практике начнется в ЕС в июне, как предполагалось», — отметил собеседник агентства.

В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом. Сфера действия документа пока не определена, ожидается, что он поможет упросить правила для международных поездок для людей с иммунитетом.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.