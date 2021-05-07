Россияне назвали профессии с несправедливо маленькими зарплатами

Россияне считают, что самую несправедливо маленькую зарплату получают учителя, врачи и ученые, сообщает РИА «Новости».

По мнению 64% респондентов, в месяц преподавателям надо платить в среднем до 120 700 руб.

Зарплату врачей стоит увеличить до 122 800 руб. в месяц, считают 58% опрошенных, а заработок ученых должен возрасти в среднем до 130 800 руб. в месяц, отметили 36% россиян.

Спасателям и пожарным 33% участников опроса предложили платить 126 900 руб. в месяц.

Примерно четверть респондентов считают нужным повысить зарплату шахтеров до 134 600 руб. в месяц, а инженеров – до 132 700 руб. в месяц.

На недостаточный уровень зарплат разнорабочих указали 22% опрошенных и призвали увеличить их до 97 700 руб. в месяц.

Менее 20% жителей России считают низкими зарплату у грузчиков (18%), продавцов (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%).

Ранее стало известно, что треть россиян недовольны длинными майскими праздниками из-за падения зарплаты.