Киргизия проведет модернизацию водозабора на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил провести модернизацию водозабора «Головной», из-за которого на границе с Таджикистаном случился вооруженный конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Такое заявление политик сделал в четверг, 6 мая, в ходе посещения Баткенской области.

«Президент по итогам посещения поручил соответствующим государственным органам модернизировать техническое состояние водозабора», — сказано в сообщении.

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