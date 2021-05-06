Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19

Президент России Владимир Путин считает, что только через 10 лет станет понятно, насколько иностранные препараты от коронавируса, в том числе американская вакцина Moderna, современны и полезны.

Об этом глава государства заявил во время встречи с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

«И дай бог, и надеюсь, что так и будет», — уточнил президент.

Как считает Путин, вакцину Moderna, с которой «достаточно агрессивно» борется «другая американо-европейская компания», решили поддержать на мировых площадках.

Также в ходе беседы с Голиковой Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова.

Ранее вакцина от COVID-19 компании Moderna, разработанная Национальным институтом здоровья в США, была признана лучшим препаратом от коронавируса Всемирным конгрессом вакцин — 2021.

В свою очередь, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал странным и спорным признание препарата американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от COVID-19.