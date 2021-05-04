Россияне оценили влияние майских праздников на доход

Треть опрошенных россиян переживает, что из-за продолжительных майских каникул упадут доходы. Об этом следует из исследования онлайн-платформы Webbankir, сообщает РИА «Новости».

Выяснилось, что каждый 10-й участник опроса ожидает увеличения заработка.

«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», — подчеркнули эксперты.

67,8% респондентов, несмотря на дополнительные нерабочие дни, останутся дома, как и планировали изначально. При этом 27,3% россиян хотят уехать из города, а 3,5% воспользуются экскурсионным туризмом. Почти 46% соотечественников хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией.

Данное исследование организовали в конце апреля, в нем приняло участие 1,5 тыс. человек по всей России.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. В результате майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Кремле не обсуждали возможность сократить январские праздники.