Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшелах

Путин: поток российских туристов на Сейшелы увеличился, есть перспективы к росту
Поток российских туристов на Сейшельские острова растет, есть перспективы к дальнейшему увеличению числа отдыхающих. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле, пишет РИА Новости.

«Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова», — сказал глава государства.

Он отметил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%.

В ходе встречи Путин также отметил перспективы сотрудничества государств. По его словам, объем торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать.

Известно, что в переговорах также принимает участие начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. До этого Костюков несколько раз принимал участие в переговорах Путина с лидерами разных стран. В октябре 2025 года и в январе 2026 года в составе делегации он участвовал в переговорах президента России и лидера Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шарааа.

Ранее Костюков возглавил переговорную группу России в Абу-Даби.

 
