Патриарх заявил, что присутствие РПЦ в Эстонии могут ликвидировать

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Патриарх Кирилл заявил об угрозе ликвидации присутствия РПЦ в Эстонии
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви существует в Эстонии на фоне давления государства. Об этом заявил патриарх всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

«К сожалению, в Прибалтике и Молдове усиливается государственное давление на структуры нашей церкви. В том числе путем принятия дискриминационных законодательных актов», — сказал он.

Патриарх отметил, что угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии «остается актуальной» в настоящее время.

Он вспомнил, что даже во времена Советского союза положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем у РПЦ на территории РСФСР.

В начале года Эстония запретила въезд в страну священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, сославшись на «соображения безопасности». Колесников осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной церкви Московского патриархата. В МВД Эстонии пояснили, что запрет связан с его поддержкой внешней политики России.

Ранее Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!