Патриарх заявил, что присутствие РПЦ в Эстонии могут ликвидировать

Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви существует в Эстонии на фоне давления государства. Об этом заявил патриарх всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

«К сожалению, в Прибалтике и Молдове усиливается государственное давление на структуры нашей церкви. В том числе путем принятия дискриминационных законодательных актов», — сказал он.

Патриарх отметил, что угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии «остается актуальной» в настоящее время.

Он вспомнил, что даже во времена Советского союза положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем у РПЦ на территории РСФСР.

В начале года Эстония запретила въезд в страну священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, сославшись на «соображения безопасности». Колесников осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной церкви Московского патриархата. В МВД Эстонии пояснили, что запрет связан с его поддержкой внешней политики России.

