Начальник ГРУ принимает участие в переговорах Путина и лидера Сейшел

Глава ГРУ Костюков участвует в переговорах Путина и президента Сейшел Эрмени
Александр Рюмин/РИА Новости

В переговорах президентов России и Республики Сейшелы Владимира Путина и Патрика Эрмини принимает участие начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Об этом сообщает ТАСС.

В состав российской делегации также вошли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы МинэкономразвитияМаксим Решетников, Министерства транспорта — Андрей Никитин и Минсельхоза — Оксана Лут.

До этого Костюков несколько раз принимал участие в переговорах Путина с лидерами разных стран. В октябре 2025 года и в январе 2026 года в составе делегации он участвовал в переговорах президента России и лидера Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шарааа.

Ранее Костюков возглавлял делегацию РФ на переговорах по Украине в Абу-Даби.

 
