СМИ сообщили о ненависти британцев к премьеру Стармеру

HLN: Стармер считается самым ненавидимым политиком в Британии
Сейчас премьер-министр Великобритании Кир Стармер считается «самым ненавидимым политиком» в стране. Об этом пишет газета HLN.

«Британцы никогда не любили Стармера. Когда он два года назад выиграл выборы вместе с лейбористами, никто не ликовал. Для левых избирателей он был слишком правым и слишком благородным. Правые избиратели находили его слишком левым. Остальная часть населения отчаянно искала признаки жизни. Его механические движения, отсутствие идей и непоследовательная политика сделали его непопулярным», — пишет издание.

HLN отмечает, что Стармер оказался в тупике после недавнего скандала с послом Великобритании в США Питераом Мандельсоном, имя которого было в файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Издание пишет, что сейчас в Великобритании «никто не верит» объяснениям Стармера по поводу Мандельсона.

Газета также отмечает, что Стармер имеет имидж «бездельника», недавно источники рассказывали «The Times», что он недоступен по субботам и воскресеньям, а во время работы делегирует задачи другим людям.

«Его политическая судьба предрешена. Называть его ленивым — это одно дело. В глазах британцев Стармер считается ленивым, некомпетентным и плохим лжецом», — пишет СМИ.

В апреле газета Politico со ссылкой на беседы с десятками политиков и чиновников написала, что окружение Стармера подвергает сомнению его лидерские качества и способность руководить страной.

Также в апреле главный секретарь Стармера Даррен Джонс заявил, что премьер не собирается уходить в отставку на фоне скандала с обходом МИД страны результатов проверки Питера Мандельсона.

