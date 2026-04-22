В России резко подорожал поход к ветеринару

«Известия»: цены на ветеринарные услуги в России за год выросли на треть

Стоимость услуг ветеринара в России, таких как прием специалиста и вакцинация, за последний год выросла на треть, до 857 и 2022 рублей соответственно. Об этом сообщают «Известия».

По информации аналитического центра «Чек Индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте 2026 года достиг 3 913 рублей. Это на 15% больше, чем в марте 2025 года. Количество покупок при этом снизилось на 1%.

Ветеринарный врач Ольга Михеева заявила, что подорожание услуг является «точечным». По словам специалиста, особенно подорожали сегменты, в которых растут цены на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Кроме того, к подорожанию услуг привели обязательная маркировка ветеринарных препаратов, которая требует своего оборудования и увеличения штата сотрудников, и введение рецептурного отпуска ветеринарных препаратов. Оформление необходимых бумаг стало занимать больше времени, что увеличивает нагрузку на персонал и время приема одного пациента.

Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа выразил мнение, что стоимость услуг взлетела в связи с дефицитом персонала, роста расходов на аренду, подорожавших медикаментов и расходных материалов. Врач одной из крупных московских клиник подчеркнул, что существенная часть препаратов и оборудования до сих пор закупается за рубежом.

