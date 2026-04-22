Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России резко подорожал поход к ветеринару

«Известия»: цены на ветеринарные услуги в России за год выросли на треть
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Стоимость услуг ветеринара в России, таких как прием специалиста и вакцинация, за последний год выросла на треть, до 857 и 2022 рублей соответственно. Об этом сообщают «Известия».

По информации аналитического центра «Чек Индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте 2026 года достиг 3 913 рублей. Это на 15% больше, чем в марте 2025 года. Количество покупок при этом снизилось на 1%.

Ветеринарный врач Ольга Михеева заявила, что подорожание услуг является «точечным». По словам специалиста, особенно подорожали сегменты, в которых растут цены на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Кроме того, к подорожанию услуг привели обязательная маркировка ветеринарных препаратов, которая требует своего оборудования и увеличения штата сотрудников, и введение рецептурного отпуска ветеринарных препаратов. Оформление необходимых бумаг стало занимать больше времени, что увеличивает нагрузку на персонал и время приема одного пациента.

Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа выразил мнение, что стоимость услуг взлетела в связи с дефицитом персонала, роста расходов на аренду, подорожавших медикаментов и расходных материалов. Врач одной из крупных московских клиник подчеркнул, что существенная часть препаратов и оборудования до сих пор закупается за рубежом.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!