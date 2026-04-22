В Госдуме рассказали о действиях армии России после форсирования Днепра

На сегодняшний день у ВСУ есть ресурсы для продолжения военного конфликта, поскольку Киеву по мере необходимости «привозят» из Европы технику и боеприпасы. В таких условиях армии России необходимо быть готовой даже после форсирования Днепра продолжать громить оборону Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«В данный момент, как видите, у ВСУ вполне хватает ресурсов, чтобы нам противостоять. В том числе и людских – хотя периодически появляются сообщения и срыве мобилизации, – и оружейных. Летят ведь к нам ежедневно ударные дроны, вдоль всех границ идут ракетные обстрелы российской территории. А если боеприпасы или техника вдруг будут закачиваться, то нет сомнений, что все необходимое на Украину привезут из-за рубежа, из Европы. Будь моя воля, конечно, следовало бы гнать укронацистов до самой польской границы, освободив, наконец, страну от захватившего ее террористического киевского режима. Но нужно быть готовыми к тому, что даже после форсирования Днепра ожесточенное сопротивление ВСУ продолжится», — заявил парламентарий.

В конце февраля появились сообщения о том, что ВСУ покидают правый берег Днепра, в частности населенный пункт Антоновка около Херсона. Как заявлял «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин, это еще не говорит о подготовке освобождения Николаева армией России. Для соответствующей операции нужно форсирование Днепра, а также поддержка сухопутной армии со стороны Черноморского флота.

Говоря о конкретных действиях армии России, Литовкин отметил, что вооруженные силы необходимо обеспечить средствами для того, чтобы преодолеть Днепр, – нужны лодки и военные баржи для форсирования реки.

Кроме того, нужно иметь артиллерию и беспилотные летательные аппараты ударного типа, чтобы подавить все огневые средства на правом берегу Днепра. Вместе с тем ВС РФ необходимо подготовить соответствующую группировку сил и средств для того, чтобы форсировать реку и «пойти дальше обеспеченными всеми необходимыми силами».

Ранее полковник Ходаренок оценил вероятность взятия под контроль Одессы и Николаева.