Булыкин: у «Зенита» больше шансов на победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что у «Зенита» побольше шансов выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), чем у «Краснодара».

«Фаворит в чемпионской гонке? Однозначного фаворита нет. У «Зенита» побольше шансов. Все будет зависеть от ближайших туров. Если в этом туре «Зенит» и «Краснодар» проиграют, то можно будет подумать, что многие команды смогут бороться за победу», — сказал Булыкин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на первом месте, набрав 55 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 54 очка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

