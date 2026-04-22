«Вычислить мерзавцев»: депутат — о детях, создающих оскорбительные видео с учителями

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призвал выборочно вычислить и наказать несовершеннолетних «мерзавцев», которые публикуют в соцсетях оскорбительные видеоролики про своих учителей. По его словам, массово наказывать школьников не стоит, но нужно показать, что это опасное явление.

«С одной стороны, реагировать на эту провокацию сильно не стоит, а с другой стороны, пару-тройку мерзавцев я бы вычислил и примерно бы наказал — так, чтобы другим было бы страшно. Наказал бы отчислением из школы, помещением под надзор в детскую комнату полиции. Но массово, конечно, охотиться, наверное, пока не надо. Просто надо сделать так, чтобы это стало не модным трендом, а опасным явлением», — сказал он.

До этого СМИ писали о распространяющемся в в TikTok тренде, где школьники публикуют видеоролики про своих учителей под аудиодорожку с голосами актеров «Очень странных дел». Ученики монтируют фотографии педагогов под аудиодорожку, включающую как перечисление имен персонажей из сериала, так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового фрагмента, на который накладывают фотографию учителя, педагога представляют в негативном или положительном ключе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал тренд «провокацией», за которой стоят украинские спецслужбы. Парламентарий заявил, что таким образом украинские спецслужбы и их спонсоры используют несовершеннолетних граждан для привлечения аудитории в свои ресурсы, чтобы в дальнейшем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них противоправный контент.

Володин призвал владельцев социальных сетей оперативно реагировать на массовое появление такого контента и удалять его. Инициативу поддержало Минпросвещения РФ.

Ранее Володин запустил опрос о бюрократической нагрузке на учителей в своем канале.

 
