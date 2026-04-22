У берегов Курил зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 22 апреля в Тихом океане у северных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам сейсмолога, эпицентр находился в 169 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Подземный толчок зафиксировали в 18:40 по местному времени (10:40 мск).

«Очаг располагался на глубине в 34 километра», — рассказала агентству Семенова.

Она уточнила, что землетрясение силой в два-три балла ощутили в Северо-Курильске. Тревогу цунами не объявляли, опасности нет.

20 апреля у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института Физики Земли РАН Алексей Морозов не исключал, что оно может вызвать цунами на Камчатке с волнами менее трех метров. Однако в итоге угроза не подтвердилась — опасное природное явление не зафиксировали.

Ранее землетрясение произошло у берегов Сочи.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
