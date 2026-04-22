Боевые корабли Балтфлота уничтожили «противника» на учениях в море

Андрей Станавов/РИА Новости

Корабельная ударная группа Балтийского флота РФ выполнила артиллерийские стрельбы по надводным целям в ходе учений. Об этом сообщила пресс-служба флота, ее цитирует РИА Новости.

Уточняется, что в маневрах принимали участие малые ракетные корабли (МРК) «Наро-Фоминск, «Ставрополь», «Град» и «Орехово-Зуево», а в качестве морской мишени задействовали малый корабельный щит, имитирующий условного противника.

«Стрельба по нему выполнялась из 100 и 30-миллиметровых артиллерийских установок», — говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Согласно сценарию учений, средствами радионаблюдения на подлете к ударной группе были замечены беспилотники «противника». После этого силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность, боевые расчеты уничтожили все воздушные цели.

В сентябре прошлого года береговые ракетные комплексы «Бал» провели учения, в ходе которых условно атаковали корабли «противника». Чтобы имитировать противника, использовали корабли Балтийского флота. В тренировках участвовали более 100 военнослужащих, 10 единиц техники и мобильные береговые комплексы для разведки морской и воздушной обстановки.

Ранее в Кремле объяснили истерику Запада по поводу российско-белорусских учений.

 
