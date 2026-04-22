В Сызрани рассказали о состоянии госпитализированных после обрушения подъезда

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов заявил, что двое госпитализированных после частичного обрушения подъезда в Сызрани находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Орлова, один из госпитализированных был отпущен на амбулаторное лечение.

22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении в Сызрани режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По словам главы региона, в результате атаки беспилотников в городе повреждены многоквартирные дома, частные владения, общественные здания.

В результате прилета в одном из жилых домов произошел пожар. Кроме того, частично обрушился еще один многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов четырех человек. Всего пострадали 12 жителей, трое из них остаются в больницах Самарской области. Более того, двух человек спасти не удалось.

Ранее в Сызрани из-за атак дронов ВСУ в школах отменили занятия в первую смену.

 
