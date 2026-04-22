На берегу Москвы-реки обнаружили труп мужчины

Тело мужчины нашли вблизи Москвы-реки на юге столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что смерть мужчины, предварительно, не носит криминальный характер. Стражам порядка предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося и установить личность погибшего.

Как уточнил источник РЕН ТВ, труп обнаружили на берегу Москвы-реки на проспекте Лихачева. Мужчина лежал примерно в 15 метрах от воды.

6 апреля на северо-востоке Москвы около водоема обнаружили чемодан, в котором находилось тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. На месте обнаружения чемодана работали следователи и криминалисты, назначено проведение ряда экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого мужчину, не подающего признаков жизни, нашли за рулем автомобиля марки Haval в Москве. Прибывшие на место спецслужбы вскрыли дверь и констатировали смерть водителя. Причины его гибели не сообщаются.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Подмосковье.

 
