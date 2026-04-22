В «Спартаке» рассказали, что изменил Карседо в команде после Станковича

Футболист Барко заявил, что Карседо создал позитивную атмосферу в «Спартаке»
Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что приход Хуана Карседо на пост главного тренера положительно сказался на атмосфере внутри команды, передает пресс-служба клуба.

«Карседо сумел создать позитивную атмосферу в команде. Я считаю, что игроки в команде весьма удовлетворены своим положением. Они рады. Я думаю, что это очень помогает нам играть успешно. Атмосфера в команде помогла нам», — сказал Барко.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

«Спартак» выиграл три последних матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) из четырех и лишь один раз сыграл вничью. Благодаря этому красно-белые набрали 45 очков и поднялись на пятую строчку в таблице РПЛ. Они отстают от лидирующего «Зенита» на 10 баллов.

Ранее лидер «Спартака» заявил о возвращении легендарного духа команды.

 
