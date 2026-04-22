Женщина 23 года боролась с раком мозга, скрывая диагноз от близких

Американка десятилетиями жила с раком мозга, скрывая диагноз. Об этом ее муж, Джон, рассказал газете Mirror.

Лори Кортмански, дизайнер интерьеров, услышала страшный диагноз еще в 1998 году, когда ей было 25 лет. Устав от головокружений, металлического привкуса во рту и подергивания глаз, она обратилась к врачу, который диагностировал у нее — агрессивную злокачественную опухоль размером со сливу.

За годы борьбы Лори пережила 20 рецидивов, три операции на мозге, курсы лучевой терапии, МРТ каждые 3 месяца. Она скрывала болезнь от друзей и клиентов, продолжая полноценной жизнью. Женщина основала бизнес, выучила французский, путешествовала по миру и занималась разными видами спорта.

После инсульта правая сторона ее тела осталась парализованной, но уже через две недели она вернулась к игре в гольф, а после операции на черепе — снова встала на лыжи. Однако в последние 18 месяцев жизни Лори полностью потеряла дееспособность, она не могла глотать, говорить и даже моргать.

«Последние полтора года жизни Лори были кошмаром», — говорит Джон.

Он ухаживал за ней круглосуточно: кормил из пипетки, купал, помогал ей дойти до туалета и постоянно менял положение тела, чтобы она не подавилась.

Из-за этого мужчина получил перелом ребра, грыжу межпозвоночного диска и травму плеча, но не прекращал работать юристом из-за больших трат на поддержание жизни Лори.

В апреле 2021 года ее не стало. Джон не сразу мог справиться с утратой, для этого ему даже пришлось съехать с квартиры, где он жил с любимой женой.

