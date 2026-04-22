Базу США на Ближнем Востоке прикроют украинскими перехватчиками

Армия США развернула украинскую систему Sky Map с беспилотниками-перехватчиками для защиты от иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Отмечается, что антидроновое решение было использовано для защиты американской военной базы «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Система способна зафиксировать приближающиеся БПЛА и отправить зенитные беспилотники на перехват.

Издание обратило внимание, что применение Sky Map на американской базе свидетельствует об уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США. «Принц Султан» неоднократно подвергался ударам дронов и ракет с начала конфликта США и Израиля против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

21 апреля президент США объявил, что Вашингтон продлил прекращения огня с Ираном. По словам американского лидера, перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит окончательные предложения о мирном урегулирования и не завершится их обсуждение.

Ранее в Европе сообщили о провале миссии Зеленского на Ближнем Востоке.

 
