Легенда сборной России: в матче «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром» фаворита нет.

«Фаворит в матче «Спартак» — «Краснодар»? Я думаю, что фаворита нет. У нас такой чемпионат, что все равны, все зависит от реализации моментов в конкретном матче. «Спартак» показал, что он красиво реализует свои моменты. Все зависит от того, как игроки подойдут к игре, какая у них будет мотивация», — сказал Булыкин.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 23 апреля. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени

Ранее лидер «Спартака» заявил о возвращении легендарного духа команды.