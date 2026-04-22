Пачки денег, откаты и люксовый автопарк. Замглавы парка «Патриот» попался на взятке в ₽18 млн

В Подмосковье задержали замгендиректора парка «Патриот» Виталия Мелимука по делу о взятке в особо крупном размере: по версии следствия, он получил 18 млн рублей за покровительство подрядчику по контрактам на обслуживание объектов стоимостью свыше 1,4 млрд рублей. Суд отправил его под стражу, следователи проверяют возможных соучастников. Что известно о деле, схемах выплат и имуществе фигуранта — в материале «Газеты.Ru».

Контракты на миллиарды и схема с «откатами»

Заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Как рассказали в СК России, в апреле 2026 года он получил 18 млн рублей от руководителя компании «Гермес» — за покровительство, помощь с контрактами и отсутствие проблем при их исполнении.

Речь идет о договорах, заключенных в декабре 2025 года: подрядчик должен был обслуживать здания и территорию парка в Одинцовском округе, а также его филиал в Кронштадте. Общая стоимость работ превысила 1,4 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», которая ссылается на судебные документы, Мелимука задержали при получении денег в московской деревне Марушкино.

В судах общей юрисдикции Московской области уточнили, что речь могла идти о системной схеме: Мелимук, как утверждается, требовал регулярные выплаты — «10% от фактической оплаты работ по контрактам».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта дела под стражу на два месяца. Следователи продолжают собирать доказательства и проверяют, были ли у него сообщники.

Следком также опубликовал видео задержания: на кадрах видно, как оперативники осматривают сумку, а на столе лежат пачки денег по 500 тыс. рублей в каждой.

Автопарк и имущество фигуранта

После задержания у Виталия Мелимука обнаружили значительный набор активов, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источников, на имя заместителя директора «Патриота» и его супруги оформлены семь автомобилей, среди них Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade, Chevrolet Captiva, Acura MDX, а также Hyundai, Audi и Skoda.

Кроме автопарка обнаружили у фигуранта дела три квартиры в Москве. Мелимук также регулярно ездил в зарубежные поездки , в том числе в Польшу, Францию, Швейцарию и Грецию. По данным канала, его супруга является соучредителем компании «Дон-сервис» с годовой выручкой около 36 млн рублей. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.

Скандалы с «Патриотом»

История с Мелимуком — очередной эпизод коррупционного скандала вокруг парка «Патриот». Ранее Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка Вячеслава Ахмедова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Речь шла о незаконном строительстве жилого дома и других объектов на участке, связанном с бывшим замминистра обороны Павлом Поповым. Ахмедову также назначили штраф в 300 тыс. рублей и обязали выплатить 25 млн рублей в пользу Минобороны и самого парка. Дело рассматривалось в особом порядке — обвиняемый полностью признал вину.

В военной прокуратуре утверждали, что не позднее марта 2022 года Попов создал организованную группу для хищения средств, выделенных на строительство «Патриота» , и привлек к схеме руководство парка и чиновников Минобороны.

Попову вменялось в том числе то, что он построил своему сыну двухэтажный дом с отделкой, баню и гараж на сумму около 26 млн рублей. Эти работы были оформлены как строительство объектов в составе парка «Патриот». Экс-замглавы Минобороны получил самый суровый срок из всех обвиняемых — 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 85 млн рублей.

Параллельно расследовались и другие эпизоды. Недавно приговор получил бывший начальник музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгений Григорькин — его осудили на шесть лет по делу о взятках почти на 20 млн рублей. По версии следствия, он содействовал аренде ведомственного участка за вознаграждение, после чего был задержан вместе с предполагаемым сообщником.

В 2025 году экс-главбух конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрей Пучков и экс-начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили девять лет строгого режима за получение взятки в 27,5 млн рублей от сотрудников одного из ИП. Суд также назначил им штрафы на аналогичную сумму и 10-летний запрет на определенную деятельность.