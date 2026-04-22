Пачки денег, откаты и люксовый автопарк. Замглавы парка «Патриот» попался на взятке в ₽18 млн

Контракты на миллиарды и схема с «откатами»
Заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Как рассказали в СК России, в апреле 2026 года он получил 18 млн рублей от руководителя компании «Гермес» — за покровительство, помощь с контрактами и отсутствие проблем при их исполнении.
Речь идет о договорах, заключенных в декабре 2025 года: подрядчик должен был обслуживать здания и территорию парка в Одинцовском округе, а также его филиал в Кронштадте. Общая стоимость работ превысила 1,4 млрд рублей.
По данным «Фонтанки», которая ссылается на судебные документы, Мелимука задержали при получении денег в московской деревне Марушкино.
В судах общей юрисдикции Московской области уточнили, что речь могла идти о системной схеме: Мелимук, как утверждается, требовал регулярные выплаты — «10% от фактической оплаты работ по контрактам».
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта дела под стражу на два месяца. Следователи продолжают собирать доказательства и проверяют, были ли у него сообщники.
Следком также опубликовал видео задержания: на кадрах видно, как оперативники осматривают сумку, а на столе лежат пачки денег по 500 тыс. рублей в каждой.
Автопарк и имущество фигуранта
После задержания у Виталия Мелимука обнаружили значительный набор активов, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источников, на имя заместителя директора «Патриота» и его супруги оформлены семь автомобилей, среди них Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade, Chevrolet Captiva, Acura MDX, а также Hyundai, Audi и Skoda.
Кроме автопарка обнаружили у фигуранта дела три квартиры в Москве. Мелимук также регулярно ездил в зарубежные поездки, в том числе в Польшу, Францию, Швейцарию и Грецию. По данным канала, его супруга является соучредителем компании «Дон-сервис» с годовой выручкой около 36 млн рублей. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.
Скандалы с «Патриотом»
История с Мелимуком — очередной эпизод коррупционного скандала вокруг парка «Патриот». Ранее Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка Вячеслава Ахмедова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.
Речь шла о незаконном строительстве жилого дома и других объектов на участке, связанном с бывшим замминистра обороны Павлом Поповым. Ахмедову также назначили штраф в 300 тыс. рублей и обязали выплатить 25 млн рублей в пользу Минобороны и самого парка. Дело рассматривалось в особом порядке — обвиняемый полностью признал вину.
В военной прокуратуре утверждали, что не позднее марта 2022 года Попов создал организованную группу для хищения средств, выделенных на строительство «Патриота», и привлек к схеме руководство парка и чиновников Минобороны.
Попову вменялось в том числе то, что он построил своему сыну двухэтажный дом с отделкой, баню и гараж на сумму около 26 млн рублей. Эти работы были оформлены как строительство объектов в составе парка «Патриот». Экс-замглавы Минобороны получил самый суровый срок из всех обвиняемых — 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 85 млн рублей.
Параллельно расследовались и другие эпизоды. Недавно приговор получил бывший начальник музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте Евгений Григорькин — его осудили на шесть лет по делу о взятках почти на 20 млн рублей. По версии следствия, он содействовал аренде ведомственного участка за вознаграждение, после чего был задержан вместе с предполагаемым сообщником.
В 2025 году экс-главбух конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрей Пучков и экс-начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили девять лет строгого режима за получение взятки в 27,5 млн рублей от сотрудников одного из ИП. Суд также назначил им штрафы на аналогичную сумму и 10-летний запрет на определенную деятельность.