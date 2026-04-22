Названы лекарства, которые нельзя хранить вместе

Когда разные препараты лежат вместе, может возникнуть вопрос: влияет ли такое соседство на эффективность и сохранность лекарств. Здесь есть неочевидные нюансы, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

По его словам, твердые лекарственные формы в заводских блистерах изолированы от окружающей среды, поэтому миграции действующих веществ из одной таблетки в другую при совместном хранении не происходит. Ячейки изготавливаются из различных полимерных материалов, таких как полистирол, поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и многослойные пластиковые композиции.

«Алюминиевые блистеры обладают еще более высокой барьерной способностью к влаге и свету по сравнению с полимерными. При разработке упаковки учитывается химическая устойчивость действующего вещества и его чувствительность к температуре, кислороду и излучению, поэтому барьерные свойства материала рассчитываются так, чтобы концентрация вещества оставалась стабильной в течение всего срока годности. Если блистер не поврежден и соблюдаются условия хранения, соседство разных препаратов в одной коробке не влияет на их состав и терапевтический эффект», — объяснил он.

Однако при таком способе хранения существует значительный риск, который связан с потерей информации о препарате и путаницей в приеме лекарств. При извлечении блистеров из картонных упаковок утрачиваются инструкции и сведения о показаниях, дозировках и ограничениях. На самом блистере обычно указаны название и срок годности, однако подробные рекомендации отсутствуют. Возможна ситуация, когда надпись частично стерта, обрезаны пустые ячейки и фрагмент с названием утрачен либо сохраняется только часть маркировки. В таком случае однозначно установить препарат невозможно.

«Применение таблеток без достоверной идентификации повышает вероятность ошибки в выборе средства и дозировки. Человек может принять препарат, который ему не показан или противопоказан по состоянию здоровья. Это может привести не только к отсутствию ожидаемого терапевтического эффекта, но и к развитию нежелательных реакций, в том числе клинически значимых. Если название и характеристики препарата нельзя установить точно, от его использования следует отказаться», — предупредил он.

Стабильность лекарственного средства зависит и от условий хранения после вскрытия.

«Повышенная температура и влажность ускоряют реакции разложения действующего вещества, а при вскрытии ячейки таблетка начинает напрямую контактировать с воздухом и светом, что увеличивает скорость этих процессов. Поэтому не следует хранить таблетки длительное время в открытых ячейках блистера или перекладывать их в неподходящие емкости. Если таблетка была разделена и требуется принять вторую половину, ее целесообразно использовать в ближайшее время, сохраняя в защищенном от света и влаги месте при рекомендованной температуре. Хранение лекарств должно осуществляться в сухом помещении при условиях, указанных производителем, без перегрева и избыточной влажности», — резюмировал Панов.

