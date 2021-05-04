На юго-востоке Москвы горит гостиница

На юго-востоке Москвы, в Южнопортовом районе произошло возгорание в гостинице «Вечный зов», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: 6-я Кожуховская улица, 26, возгорание в гостинице. Идет эвакуация людей. Часть людей просит помощи из окон. Внутри сильное задымление. Пожару присвоен второй — повышенный — ранг сложности», — уточнили пожарные.

На месте работают сотрудники экстренных служб.