Приморца, стрелявшего по детям, отправили на домашний арест

Михайловский районный суд в Приморье избрал домашний арест в качестве меры пресечения пенсионеру, который стрелял из пневматического ружья в группу подростков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

»(Избран) домашний арест», — сообщил источник, добавив, что следствие просило заключить фигуранта под стражу.

Ранее 60-летний житель Приморья открыл огонь из пневматического ружья по группе подростков, один мальчик получил тяжелое ранение. Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля, недалеко от дома по улице Юбилейная в поселке городского типа Новошахтинский.

Согласно информации следствия, между мужчиной и детьми произошел конфликт из-за того, что они кидали камни в ограждение его придомовой территории.

Мужчина выстрелил из пневматического ружья по подросткам, в результате чего 13-летний мальчик получил тяжелое ранение грудной клетки, живота, его госпитализировали.

Подозреваемого задержали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).