Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 6 мая температура воздуха в столице начнет стремительно повышаться, усилится южная тяга ветров. Об этом пишет газета «Известия».

«С 6 по 8 мая будет сухо, температура поднимется уже до 15–20 градусов. И на День Победы термометры покажут минимум 15–20 градусов, а то и выше. Будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков. Воздушная часть парада, скорее всего, пройдет без помех», — сказал он.

Он добавил, что до 6 мая прихода тепла в столицу можно не ждать.

«С 30 апреля по 1 мая будут идти дожди. 2 мая наступит короткая передышка, но уже в ночь на 3 мая начнутся аномальные ливни, выпадет до 20 мл осадков — половина месячной нормы. Ночью будет плюс 1–6 градусов, днем плюс 9–14. Погода явно не для шашлыка», — сказал Тишковец.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в апреле 2021 года в Москве выпадет около двух месячных норм осадков.