Росгидромет рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

Погода в Москве 1 и 2 мая будет на 2-4°С ниже климатической нормы — воздух прогреется только до 9-14°С тепла. Об этом ТАСС сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«1 мая с учетом того, что ветер будет холодный, ожидается не выше 9-11°С в Москве, 2 мая температура выше на пару градусов, в центре столицы возможно от 11 до 14°С», — сказал он.

При этом дождь будет идти практически каждый день и прекратится лишь на Пасху, 2 мая, отметил Варакин.

«Вечер 1 мая уже практически без осадков. 2 мая на Пасху, скорее всего, тоже без осадков, а 3 мая снова ждем дожди», — сообщил он.

Пока неизвестно, планируется ли разгон облаков в Москве на время первых майских праздников, добавил эксперт. Если такие меры все же будут приняты, то дождь 1 мая будет в основном в Подмосковье — на западе и северо-западе, отметил он.

Ранее стало известно, что на территории Подмосковья и Москвы с 27 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, предупреждение продлено до 8 часов 28 апреля из-за дождя.