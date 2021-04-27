Завершено следствие в отношении экс-полицейских по делу Голунова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Журналист Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве... Журналист Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве...
Журналист Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Завершено следствие в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил, что судебное следствие окончено», — огласил решение судья Мосгорсуда во вторник, 27 апреля.

27 апреля прокурор запросит для обвиняемых наказание. Прения пройдут в закрытом режиме.

Ранее понятой по делу задержавших Голунова экс-полицейских признался, что ему заплатили две тысячи рублей.

Также сообщалось, что экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров покинул Россию.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.