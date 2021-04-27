Bloomberg: Бангладеш одобрил экстренное использование «Спутник V»

Власти Бангладеша одобрили экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что первую партию российского препарата страна получит уже в мае.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Технические специалисты Anvisa рекомендовали отклонить запрос на импорт этого российского препарата «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков».

До этого стало известно, что Россия поставит вакцину от коронавируса «Спутник V» в Индию на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах. Всего в списке более 60 государств.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».