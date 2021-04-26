Глава полиции Омска арестован за получение взятки в 3,5 млн рублей от бизнесмена

Следователи подозревают главу полиции Омска в получении взятки от бизнесмена в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, начальник УМВД по Омску совместно с руководителем структурного подразделения УМВД по Омску получили от предпринимателя свыше 3,5 млн руб. через посредника. Взятки давались «за общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя».

Подозреваемых задержали с поличным при получении денег.

На главу омской полиции и его подчиненного завели дело по статье «Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере». По ходатайству следствия суд арестовал их на два месяца. В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение.

Ранее трех полицейских задержали в Москве по подозрению в получении взятки в 12 млн руб.