Столичный Депздрав расследует возможное издевательство в больнице

Департамент здравоохранения Москвы после публикации видео, на котом в одной из столичных больниц якобы издевались над пожилой пациенткой, организовал проверку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Депздрава, в больницу выехала служба медицинской инспекции и представители департамента для выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что в больницу вызван главный врач, по результатам проверки виновные будут отстранены от занимаемых должностей, а к руководству будут применены дисциплинарные меры.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад по результатам проверки видео, на котом в одной из больниц в Москве якобы издевались над пожилой пациенткой.

До этого в Telegam-каналах появилось видео, где, как утверждается, в московской больнице медсестра издевается над пациенткой и оскорбляет её.

Также сообщалось, что двум медсестрам туберкулезной больницы в Новосибирске предъявили обвинения в истязаниях детей. По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра ударила по лицу малолетнего пациента после того, как ребенок проснулся и встал с кровати до подъема.