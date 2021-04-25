Дерево упало на девятилетнего мальчика в Ульяновске

В Ульяновске дерево упало на девятилетнего мальчика. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как передают местные СМИ, инцидент случился вечером в Железнодорожном районе возле школы 31.

До этого в ГУ МЧС по региону предупредили об ухудшении погоды. По информации пресс-службы ведомства, до конца 25 апреля в регионе будет наблюдаться сильный юго-западный ветер с порывами до 16-21 м/с. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жителям порекомендовали не покидать здания.

На этой неделе произошел аналогичный случай. На школьницу упало дерево на юго-западе Москвы. По данным столичной прокуратуры, 23 апреля 13-летняя девочка шла домой из школы, когда она проходила рядом с домом 61 корпус 1 по Севастопольскому проспекту, «на нее упало дерево». Пострадавшая ученица была госпитализирована.