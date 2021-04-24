Число введенных вакцин доз от COVID-19 в мире превысило миллиард

Более миллиарда доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру. Соответствующие данные приводят РИА «Новости».

Отмечается, число доз вакцин, которые были введены жителям 207 стран и территорий, достигло 1 002 938 540.

В тройку лидеров по темпам вакцинации входит США, Китай и Индия. На данные страны приходится 58% сделанных прививок от коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что двумя компонентами вакцины от коронавируса привились 6,8 млн россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.