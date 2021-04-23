Живущий в Индии профессор предупредил о новой опасной волне коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук из Украины, проживающий в Индии, заявил, что миру предстоит пережить более сильную вспышку коронавирусной инфекции, чем в первую волну пандемии. Об этом сообщает mk.ru.

Кухарчук с начала пандемии активно изучает и разрабатывает лечение COVID-19, пишет издание.

«Мы находимся (независимо от того, в какой именно стране мы живем) на пороге такой вспышки коронавирусной инфекции, что первая волна пандемии покажется цветочками!» — утверждает доктор медицинских наук.

По словам профессора, сегодня больницы в Индии не справляются с нагрузкой, во многих клиниках появилась проблема с обеспечением кислородом тяжело больных пациентов.

Он также подчеркнул, что британский штамм коронавируса распространяется в три раза быстрее и в два раза чаще вызывает пневмонии за очень короткий срок.

22 апреля Индия поставила мировой рекорд по суточному приросту случаев COVID-19. Тогда сообщалось, что страна занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в стране выявлено более 15,9 млн случаев заражения, из них более 184 тыс. – с летальным исходом.