Троих полицейских задержали в Москве по подозрению в получении взятки в 12 млн руб

Трое полицейских Западного округа Москвы были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 млн. руб. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по столице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МВД подозреваются в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

Установлено, что апреле участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по району Солнцево, начальник следственного отдела и его заместитель намеревались получить взятку от потерпевшего. Фигуранты делали пообещали, что примут определенные процессуальные решения.

В результате действия фигурантов удалось пресечь. Деньги подозреваемым передавали в рамках оперативных мероприятий. Соучастников преступления задержали, скоро им предъявят обвинения.

Трое сотрудников полиции с декабря 2020 года вымогали деньги за качественное расследование уголовного дела по статье «Мошенничество», уточнили в МВД.

Ранее замглавы департамента экономической политики Леонид Кострома был арестован по делу о крупной взятке.