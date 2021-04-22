Источник: Россия не откроет полеты в новые страны до конца майских праздников

Россия не собирается возобновлять авиасообщение с новыми странами минимум до конца майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновление полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение», — рассказал источник.

Агентство дополняет, что другой собеседник, близкий к оперштабу, подтвердил эту информацию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова России заявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Туроператоры получили рекомендацию о временном прекращении продаж путевок в эти страны.

Для тех, кто успел купить туры в Турцию и Танзанию до приостановки авиасообщения, Ростуризм опубликовал памятку с рекомендациями.