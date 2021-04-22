РФПИ объявил о производстве 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте в год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и египетская компания Minapharm заключили соглашение о производстве в Египте более 40 млн доз в год российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

Отмечается, что стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в период с июля по сентябрь 2021 года. На первом этапе Египет будет получать 40 млн доз вакцины в год, произведенных на предприятии Minapharm в Каире.

Дочерняя компания Minapharm — ProBioGen (ФРГ) — будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска препарата в дальнейшем.

Ранее Аргентина стала первой латиноамериканской страной, где началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Российский препарат уже зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек.