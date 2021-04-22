В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе на выходных

Затяжной дождь и заморозки будут в Москве и Московской области на выходных, 24 и 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

«У нас выпало 18 мм осадков, но они распределились по разным дням, поэтому рекорда не получилось. На выходных объем осадков будет сопоставим с этим», — сказала она.

По словам специалиста, в воскресенье, 25 апреля, температура воздуха в Подмосковье упадет до -1...+4°C. Местами могут быть заморозки.

Эксперт уточнила, что в настоящее время на погоду в Московском регионе влияет тропосферная ложбина, ориентированная из Арктики.

В выходные в регионе ожидается дождь, местами возможен мокрый снег.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают две волны весеннего тепла в Москве до конца текущего месяца. Так, первая волна тепла ожидается 22 и 23 апреля, а вторая волна наступит в последние дни месяца.