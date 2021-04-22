Медик рассказала, как предотвратить появление гипертонии

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала методы профилактики гипертонии, сообщает «Москва 24».

По словам медика, любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным, однако первую стадию его повышения – до 140/90 — можно лечить немедикаментозными средствами.

Врач рассказала, что для перевода первой стадии артериальной гипертонии в нулевую, к нормальным цифрам, достаточно привести в норму вес, оптимизировать пищевой рацион, в том числе ограничить потребление соли, соблюдать «разумный» режим дня. Также важно соблюдать баланс в физической нагрузке и отдыхе.

Романенко подчеркнула, что для профилактики и борьбы с гипертонией важны анаэробные нагрузки, например ходьба, которая тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела.

«Час ходьбы в день показан и полезен», – объяснила медик.

Она уточнила, что молодые люди могут не ограничиваться только ходьбой, а пожилым рекомендуется начать с нее тренировочную программу.

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