В Москве в четверг ожидается до +16°С

Синоптики пообещали, что в Москве в четверг, 22 апреля, будет до +16°С. В столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра.

По их информации, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14...+16°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Будет дуть южный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., а ночью — 747 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.