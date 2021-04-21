Польша отменяет локдаун

Польша начинает отменять локдаун, введенный из-за коронавируса, будет делать это в соответствии с региональным принципом снятия ограничений. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах сохраняются прежние ограничения из-за высокого уровня заболеваемости.

В остальных регионах ученики с первого по третий классы будут учиться по гибридной форме. Также с 22 апреля начнут работать салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.

В Польше коронавирусом заразились 2 718 493 человека, умерли 63 473 пациента. За последние сутки выявили 13 922 случая.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабинета министров заявил, что правительство страны продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день в государстве ситуация с COVID-19 стабилизируется как с точки зрения роста числа новых заболевших, так и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему Украины.