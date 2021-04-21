В Роспотребнадзоре сочли возможным создание тест-систем за четыре дня

Создание тест-системы для выявления новой инфекции за четыре дня возможно, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках совершенствования системы Роспотребнадзора как раз одна из задач – быстрое реагирование на соответствующие вызовы, быстрое создание вакцин и создание тест-систем за четыре дня. Это реально», – рассказал эксперт.

Он также добавил, что в соответствии с поставленной задачей вакцины должны создаваться за четыре месяца. При этом платформы для вакцины на данный момент уже созданы, их состав может корректироваться.

В ходе послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин заявил, что России необходим мощный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, страна должна быть готова разрабатывать собственные тест-системы для любых новых инфекций в течение четырех дней.