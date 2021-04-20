США расширят перечень стран, которые нежелательно посещать из-за COVID-19

В Госдепартаменте США приняли решение о пересмотре рекомендаций по поездкам за границу для своих граждан, значительно расширив список стран, которые американские власти не рекомендуют посещать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Так как путешественники сталкиваются с рисками, вызванными пандемией COVID-19, Госдепартамент на этой неделе начнет обновлять рекомендации по путешествиям, чтобы лучше отражать информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США по вопросам, которые касаются здоровья путешественников», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что в данный список войдет около 80% стран по всему миру.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения на три месяца.