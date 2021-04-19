В Чехии заявили о причастности подозреваемых к взрыву в 2014 году к делу Скрипалей

Подогреваемые в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году связаны с делом Скрипалей. Об этом заявил главный прокурор страны Павел Земан, пишет Bloomberg.

«Главный чешский прокурор подтвердил, что двое мужчин, подозреваемых в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, являются теми, кого Великобритания определила как предполагаемых российских силовиков, стоявших за отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля в Солсбери», — пишет издание.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии. В результате происшествия погибли 2 человека.

Ответным шагом Москвы стало объявление 20 сотрудников посольства Чехии в российской столице персонами нон грата.