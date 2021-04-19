Бурундуки вышли из спячки в столичном зоопарке

Бурундуки пробудились в Московском зоопарке поле зимней спячки. Новостью поделились представители столичного зоосада на странице «ВКонтакте».

«Кажется, совсем недавно наши бурундуки свернулись в полосатые клубочки и заснули на зиму. А теперь они вновь резво бегают по вольеру, с любопытством поглядывая на киперов», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Как объяснили в зоопарке, спячка бурундуков бывает не очень глубокой. Во время теплых дней маленькие грызуны могут проснуться, поесть и погулять. До наступления долгого сна зверьки делают запасы еды. Заначки хранятся в дуплянках обитателей. На протяжении всей зимы бурундуки могут отдыхать на кучках из семечек и орехов.

«У нас живет четверо бурундуков: три самочки и один самец. Летом они могут жить поодиночке или иногда переезжать друг другу, но вот зимуют бурундуки обязательно в разных вольерах», — добавили представители зоопарка Москвы.

Ранее тушканчиков в зоопарке Москвы вывели из спячки. В том случае, если масса питомца зоосада падает примерно до летнего уровня, то его будят.