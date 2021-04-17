Вильфанд рассказал, каким будет лето в столичном регионе

В Московском регионе лето будет проходить в пределах нормы, без избыточных осадков. Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд подчеркнул, что вероятность долгосрочных прогнозов составляет около 65–70%.

«В целом в умеренных широтах европейской части России, в частности в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы. Насколько выше — сейчас невозможно сказать. Но лето ожидается нехолодным», — сказал он.

Вильфанд добавил, что летняя погода не будет засушливой, равно как и слишком дождливой. Он отметил, что периоды заслушивой погоды будут сменяться холодными дождливыми днями.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Центральном федеральном округе с 20 апреля ожидаются дожди и облачная погода.

До этого он сообщал, что в Москве уже в выходные закончится летняя погода, к 20 апреля температура опустится до 10 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются небольшие осадки.