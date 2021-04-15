В Кремле прокомментировали ситуацию с темпами вакцинации от COVID в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с темпами вакцинации против коронавирусной инфекции в России.

«Вакцины достаточно в обороте. Соответственно существующему спросу и объемы производства, работают удовлетворительно. Действительно, пока спрос оставляет желать лучшего, но постепенно он повышается», — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов, существуют ли сроки по вакцинации, Песков ответил, что основная задача прививочной кампании — дойти до уровня иммунизации населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше одного миллиона москвичей.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.