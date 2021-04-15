Москалькова поддержала инициативу не разлучать женщин с детьми до трех лет в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает идею не разлучать заключенных в СИЗО женщин с детьми до трех лет. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Тема эта не новая. Лично я приветствую. Мамы бывают разные, которые попадают туда. Есть те, кого материнство красит и превращает совершенно в другого человека», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что эта инициатива — социализации, так как ребенок получить возможность ощущать мать как можно больше.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила обучать подростков, находящихся в следственных изоляторах, дистанционно. Она отметила, что необходимо закрепить в законе дистанционное образование подростков в СИЗО как форму образования.