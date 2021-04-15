Четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме на Урале
Антон Демидов
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В частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа произошел пожар. На месте происшествия были найдены тела четырех детей, передает пресс-служба регионального главка МЧС.
Как сообщается, спасатели обнаружили четыре погибших ребенка во время проливки и разборки сгоревших конструкций.
«По информации соседей, еще один ребенок может находится под завалами», — сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, поиски этого ребенка продолжаются.
В МЧС добавили, что семья, проживающая в этом доме, состояла на учете социальной службы.
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