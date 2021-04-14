В Татарстане семья насмерть отравилась угарным газом

В Татарстане в селе Аксубаево семья из четырех человек умерла, отравившись угарным газом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК по региону.

«14 апреля в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела супружеской пары, а также двух их детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дочери было 21 год, сыну — 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия и выясняют детали случившегося. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Ранее в Казани мужчина и его 11-летний внук отравились угарным газом в бане, из-за чего мальчик скончался. 57-летний мужчина получил отравление угарным газом средней степени тяжести, он отказался от госпитализации. Специалисты выясняют причину случившегося.